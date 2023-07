L’OM flambe sur le mercato, le PSG peut paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une nouvelle fois très actif sur le mercato, l'OM a déjà bouclé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang. Un recrutement qui semble convaincre Daniel Riolo qui imagine bien le club phocéen rivaliser enfin avec le PSG pour le titre de champion de France.

Comme à son habitude, Pablo Longoria ne chôme pas sur le mercato et s'active afin de densifier l'effectif de l'OM, notamment dans le but de satisfaire son nouvel entraîneur Marcelino. Dans cette optique, trois nouveaux joueurs sont arrivés à savoir Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, et c'est loin d'être terminé puisque d'autres recrues sont évidemment attendues d'ici la fin de l'été. Et Daniel Riolo est conquis, au point de prévenir le PSG.

Guendouzi - OM : Son transfert est relancé ! https://t.co/0nJeSU5y8A pic.twitter.com/XVYb2GZ5VW — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Le mercato de l'OM emballe Riolo

« Quand je vois l’équipe que l’OM est en train de se faire, je crois que l’OM est capable d’être un challenger pour le PSG cette saison. Je ne vois pas 10 000 challengers, j’en vois principalement un, l’OM. Derrière, je pense que l’OL va revenir et jouer le top 5. Lens, il y a un peu plus de doutes avec la Ligue des Champions qui peut entraver le calme qui régner dans le club », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Je pense que l’OM va exister cette année»