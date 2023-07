Le PSG veut priver Mbappé d'un énorme pactole

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ecarté par le PSG, Kylian Mbappé s'apprête à vivre un été de folie. Le club de la capitale est catégorique, soit il prolonge, soit il part. Mais dans l'esprit de l'attaquant de l'équipe de France, la donne est différente, car s'il accepte un transfert cet été, il pourrait perdre une important somme d'argent comme l'explique Daniel Riolo.

C'est désormais officiel, le PSG met Kylian Mbappé sur le marché. L'attaquant français refusant de prolonger, il se retrouve en vente. Mais encore faut-il qu'une offre arrive et qu'il ait envie de partir. Deux conditions qui sont encore loin d'être remplies, notamment à cause du paramètre économique. En renonçant à un départ libre, Kylian Mbappé pourrait perdre très gros comme le révèle Daniel Riolo.

«Mbappé s'assied sur cette prime à la signature»

« Il y a une somme d'argent astronomique qui est en jeu. Il ne faut jamais oublier le paramètre économique de cette discussion, parce qu'il y avait une prime à la signature énorme pour Kylian Mbappé puisqu'il n'y aurait pas eu de transfert, donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus de prime à la signature puisque la somme irait dans le transfert que va toucher le PSG. Donc Mbappé s'assied sur cette prime à la signature », explique le journaliste ce samedi matin au micro de RMC , avant d'évoquer également la différence de salaire entre le PSG et le Real Madrid.

«Les salaires que donne le PSG, ils sont uniques au monde»