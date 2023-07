Neymar rescapé au PSG, Mbappé va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois depuis l'arrivée de QSI, le PSG a lancé un bras de fer avec l'une de ses stars, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Kylian Mbappé. Ecarté de la tournée au Japon, le capitaine de l'équipe de France subit pour la première fois l'exigence de la direction parisienne. Et pourtant, Daniel Riolo rappelle que Neymar aurait bien mérité de subir la sévérité de l'état major du PSG.

C'est donc officiel, Kylian Mbappé a été écarté du groupe qui se rendra au Japon pour la tournée estivale du PSG. Un geste très fort et surtout inhabituel de la part du club de la capitale qui n'avait pas pour habitude de faire preuve de sévérité avec ses stars et de faire passer l'institution au-dessus de tous les joueurs. C'est désormais chose faite et Kylian Mbappé en est la victime. Et pourtant, si le PSG avait eu le même comportement par le passé, Neymar aurait probablement subi les mêmes sanctions comme le rappelle Daniel Riolo.

«Personne n'était au courant»

« J'aimerais bien savoir ce que Luis Enrique pense de tout ça. Contre Le Havre, il fait entrer Kylian Mbappé qui marque immédiatement... Mais vous parlez de Luis Enrique, mais qu'en est-il de Luis Campos, qui est proche de la famille Mbappé et a qui on lui a demandé de le prévenir qu'il n'irait pas au Japon. Alors que ce n'est certainement pas son choix à lui, le choix de Campos c'est que Mbappé reste. Donc ça veut dire que personne n'était au courant », lance le journaliste au micro de RMC avant de poursuivre.

«Neymar est toujours passé entre les gouttes»