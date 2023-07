PSG : Mbappé vers un transfert, une nouvelle annonce tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Kylian Mbappé a fait son retour sur les terrains avec le PSG vendredi, le club de la capitale a annoncé, dans la soirée, qu’il ne serait pas convoqué pour la tournée au Japon. Dans la foulée, Mikel Arteta a été interrogé sur la possibilité de faire venir l’attaquant français.

Les étés se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Il y a un mois, l’attaquant du PSG a envoyé une lettre aux dirigeants parisiens pour leur annoncer qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le club de la capitale, une décision très mal reçue par le Qatar qui pensait pourtant poursuivre l’aventure avec Kylian Mbappé. Pour la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi avait réagi fermement à ce feuilleton.

Nasser Al-Khelaïfi monte au créneau

« Nous voulons qu’il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu », avait lâché le président du PSG, agacé par ce dossier.

Arteta interrogé sur l’avenir de Mbappé