Mbappé, Payet, Ndiaye... Toutes les infos mercato du 22 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Mbappé : Le PSG se sent trahi

Vendredi soir, le PSG a officialisé l'absence de Kylian Mbappé de la tournée au Japon. L'attaquant français a été écarté alors qu'il refuse toujours de prolonger son contrat. Une décision forte qui serait due aux soupçons du club de la capitale, qui serait quasiment sûr que son joueur s'est mis d'accord avec le Real Madrid en vu d'une arrivée libre l'été prochain comme l'assure Le Parisien .



Le PSG dégaine une offre pour Bounou

Le chantier des gardiens de but est lancé au PSG. Le retour de Keylor Navas n'est peut-être pas définitif ce qui pousse le club de la capitale à dénicher une doublure à Gianluigi Donnarumma. Selon les informations de Foot Mercato , le PSG a ainsi transmis une offre de 12M€ au Séville FC pour Yassine Bounou. Proposition refusée par le club andalou.



Mbappé refuse de quitter le PSG

Mis à l'écart par le PSG, Kylian Mbappé ne sera pas présent pour la tournée au Japon. Le club parisien acte donc le fait que sa star est à vendre. Mais selon Daniel Riolo, l'attaquant n'est pas prêt à céder. « J’ai eu des personnes très proches de Kylian Mbappé ce soir. A ce jour, Kylian Mbappé est prêt à tout assumer et à rester au PSG même sans jouer. Je précise bien à ce jour, dans l’entourage de Mbappé, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison et à ne pas jouer », révèle le journaliste au micro de l' After Foot .



Après l'OM, Payet recale le Qatar et l'Arabie Saoudite

L'annonce a fait l'effet d'une bombe vendredi. Pablo Longoria a en effet annoncé le départ de Dimitri Payet bien que son contrat s'achevait en juin 2024. Désormais tourné vers l'avenir, le Réunionnais a annoncé qu'il souhaitait poursuivre sa carrière malgré son départ de l'OM. Mais selon les informations de L'EQUIPE , Payet a refusé de rejoindre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Des clubs turcs seraient également intéressés.



Iliman Ndiaye se dirige finalement vers l'OM

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, Iliman Ndiaye semblait finalement proche d'une prolongation à Sheffield United. Pendant ce temps-là, le club phocéen a officialisé l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui laissait penser que le Sénégalais ne signerait pas à Marseille. Mais le journaliste Mohamed Bouhafsi annonce un gros rebondissement dans ce dossier en révélant qu'Iliman Ndiaye est cette fois-ci très proche de l'OM.



