Après Aubameyang, l’OM prépare une attaque de feu

Maintenant que l’OM a officialisé la venue de Pierre-Emerick Aubameyang, le club olympien peut basculer sur le dossier chaud du moment : Iliman Ndiaye. La direction marseillais serait parvenue à convaincre l’attaquant sénégalais de venir, elle veut faire de lui l’une des figures de proue du projet.

Vendredi, l’OM a annoncé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Courtisé par la direction marseillaise depuis la semaine passée, l’international gabonais s’est engagé pour trois saisons avec l’OM, lui qui a été libéré de son contrat par Chelsea. Un très joli coup pour l’OM qui s’offre un renfort de taille en attendant toujours la décision d’Alexis Sanchez.

L’OM veut associer Ndiaye à Aubameyang

D’après les informations de RMC Sport , l’OM aurait trouvé le futur associé d’Aubameyang : Iliman Ndiaye. Les négociations sont reparties de plus belle entre l’OM et l’international sénégalais, une issue positive est espérée le plus vite possible.

Il a été convaincu par le discours de Longoria

Iliman Ndiaye aurait été convaincu par le discours de Pablo Longoria. Avec l’aide de Javier Ribalta, le président marseillais a affirmé à Iliman Ndiaye qu’il voulait faire de lui l’une des figures de proue du projet de l’OM en Ligue des Champions. Ndiaye pourrait donc être associé en attaque à Pierre-Emerick Aubameyang.