Le PSG dégaine une offre, le verdict tombe déjà

Après la saison très compliquée que vient de vivre le PSG, Luis Campos n’a pas perdu de temps pour lancer le mercato. Six joueurs sont déjà arrivés et d’autres sont attendus. Une offre aurait même été dégainée pour un gardien de but même si, selon nos informations, aucun joueur n’arrivera à ce poste tant que Keylor Navas est là.

Le PSG a démarré son mercato avec plus d’entrain que la saison passée. La fin du mois de juillet arrive gentiment et le club de la capitale a déjà fait signer six joueurs soit autant que sur le dernier mercato estival. Luis Campos le sait, il est très attendu. Et le conseiller sportif du PSG n’en a pas encore fini.

Une offre pour un gardien ?

D’après les informations de Foot Mercato , le PSG voudrait recruter un nouveau gardien. Une offre de 12M€ aurait même été dégainée pour Yassine Bounou mais le FC Séville a dit non. Le club andalou attendrait 15M€ + 3M€ en variables. Les négociations se poursuivraient entre les différentes parties du dossier.

Un accord trouvé, le PSG fonce pour son attaquant https://t.co/JF8dsyLPRk pic.twitter.com/3UEUdnf5DC — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Pour l’instant, Navas est là

En revanche, comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG n’est pas à la recherche d’un nouveau gardien. Luis Enrique apprécie Keylor Navas et tant qu’il est là, Luis Campos ne cherchera pas de remplaçant. De quoi mettre un terme, du moins temporairement, à la piste Bounou.