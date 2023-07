EXCLU - Mercato - PSG : Keylor Navas, Lloris, Bounou… La vérité sur le dossier gardien de but

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Parmi les nombreux chantiers de l’été au PSG, celui du gardien de but est en cours. Si Gianluigi Donnarumma sera toujours le n°1 la saison prochaine, sauf énorme surprise, Luis Enrique apprécie vivement Keylor Navas et souhaite lui faire confiance. Pour l’heure, Paris ne cherche pas de gardien de but et n’a pris contact avec aucun.

Au poste de gardien de but, le PSG dispose d’un sujet entre les mains. Après son grave accident, Sergio Rico ne pourra pas tenir sa place dans les mois à venir. Paris doit donc réorganiser sa concurrence à ce poste. Et avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, en la personne de Luis Enrique, les cartes sont d’autant plus redistribuées. Sauf surprise de dernière minute, Gianluigi Donnarumma sera le n°1 la saison prochaine. Luis Enrique l’apprécie grandement et lui fait confiance.

Luis Enrique veut garder Navas

Comme révélé par le10sport.com le 13 juillet dernier, le dossier Keylor Navas est un sujet de discussion au PSG. Le gardien du Costa Rica revient d’un prêt à Nottingham Forrest, en Angleterre. Avec son représentant, Jorge Mendes, il dispose d’une très belle offre d’un club saoudien. Keylor Navas n’a pas encore pris sa décision. Il souhaitait attendre la reprise de l’entraînement et la prise de contact avec son nouvel entraîneur, Luis Enrique, pour trancher. A l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune décision n’a été prise. Keylor Navas n’a pas encore décidé s’il acceptait l’offre saoudienne. Et le PSG n’a pas, non plus, acté son départ. En ce sens, Paris n’a entrepris aucune démarche concernant le gardien de but.

Aucun contact avec personne

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont évoqué des pistes pour le gardien de but. Des noms comme ceux de Yassine Bounou et Hugo Lloris ont été cités. Selon nos informations, Paris n’a entrepris aucune démarche vis-à-vis du poste de gardien de but et ne discute donc ni avec Bounou, ni avec Lloris. En revanche, si Keylor Navas venait à partir, Luis Campos lancera logiquement un recrutement à ce poste, avec la volonté de miser sur un profil d’expérience pour concurrencer Gigio Donnarumma.