Mercato - PSG : Luis Enrique obligé d’abdiquer pour Neymar ?

Axel Cornic

Voilà un an déjà que Neymar est poussé vers la sortie et selon nos informations, Chelsea s’est renseigné tout récemment. Mais l’arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain a semblé pouvoir changer les choses pour la star brésilienne, puisque les deux ont travaillé ensemble par le passé au FC Barcelone avec un notamment une Ligue des Champions raflée en 2015.

Lionel Messi est parti, Kylian Mbappé menace de s’en aller libre et Neymar et poussé vers la sortie. La fin de la MNM est catastrophique et au sein du PSG on semble devoir faire des choix. Bizarrement celui qui pourrait en bénéficier c’est Neymar, qui a pourtant toujours semblé être l’indésirable numéro 1 à Paris.

Coup de tonnerre, une star mondiale lâche sa réponse au PSG https://t.co/EGJTTjj8eJ pic.twitter.com/kZD8dNHevJ — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Luis Enrique pouvait le sauver...

L’arrivée de Luis Enrique a semblé être un facteur clé dans ce dossier. Ancien coach du FC Barcelone, l’Espagnol a su tirer le meilleur de Neymar et pourrait donc le refaire au PSG. Pourtant, RMC Sport a récemment annoncé que l’attaquant de 31 ans était toujours sur la liste des candidats au départ lors de ce mercato estival.

Mais le PSG ne veut rien savoir pour Neymar