Neymar - Mbappé : Le PSG réussit son coup, qui doit partir ?

Kylian Mbappé et Neymar devrait dicter l’avenir de Xavi Simons qui est de retour au PSG comme annoncé par le PSV Eindhoven dimanche. Si une des deux stars quittait le club, le Néerlandais resterait. Sinon, son départ en prêt serait bouclé. Selon vous, lequel doit partir ? C’est notre sondage du jour !

C’était dans l’air depuis quelque temps, cela a été officialisé par le PSV Eindhoven dimanche matin. Par le biais d’un communiqué, le club néerlandais a annoncé le départ de Xavi Simons, arrivé libre de tout contrat un an plus tôt du PSG pour… le Paris Saint-Germain. En effet, une clause de rachat de 6M€ avait été convenue par les parties concernées, le PSG l’a activé et Xavi Simons a donné son aval. « Xavi Simons quitte immédiatement le camp d'entraînement pour boucler son transfert avec le Paris Saint Germain. L'attaquant de 20 ans est arrivé au PSV l'année dernière et est devenu un joueur important dans l'équipe de Ruud van Nistelrooij ».

Si le PSG ne vend pas Neymar ou Mbappé, Simons partirait en prêt

Néanmoins, le retour de Xavi Simons pourrait n’être que temporaire. En effet, selon les informations divulguées par RMC Sport , l’international néerlandais de 20 ans, qui a joué en tant qu’ailier gauche cette saison au PSV Eindhoven bien qu’il soit un milieu relayeur à vocation offensive de formation, n’entendrait pas revenir pour être sur le banc. De ce fait, si jamais le PSG ne se séparait ni de Neymar, ni de Kylian Mbappé avant la fin du mercato, un départ en prêt de Xavi Simons serait bouclé.

Une option d’achat avec une clause de rachat pour le prêt de Xavi Simons ?