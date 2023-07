PSG : Incroyable, il veut virer Mbappé et Neymar

Hugo Chirossel

Parti l’été dernier pour rejoindre le PSV Eindhoven, Xavi Simons va déjà revenir au PSG. Le club néerlandais a annoncé la nouvelle ce dimanche, le club de la capitale ayant décidé d’activer sa clause de rachat, estimée à 6M€. Mais le joueur âgé de 20 ans pourrait déjà repartir en prêt, si jamais Kylian Mbappé ou Neymar venaient à rester.

Un an après, Xavi Simons est déjà de retour. L’international néerlandais avait quitté le PSG l’été dernier, afin de s'engager avec le PSV Eindhoven. Un choix payant pour le joueur passé par le FC Barcelone. Aux Pays-Bas, il a pu avoir plus de temps de jeu et exprimer toutes ses qualités, ce qui s’est vu dans ses statistiques. Toutes compétitions confondues, Xavi Simons a inscrit 22 buts la saison dernière sous les couleurs du PSV Eindhoven, avec également 12 passes décisives.

Xavi Simons revient au PSG

Au moment de son départ, le PSG avait pris soin d’inclure une clause de rachat, dont le montant est estimé à 6M€. Une option que les dirigeants parisiens ont décidé d’activer, mais la décision finale revenait tout de même à Xavi Simons. S’il s’y était opposé, le milieu de terrain offensif âgé de 20 ans n’aurait pas fait son retour au PSG. Un retour qui pourrait d’ailleurs être de courte durée. En effet, Xavi Simons veut continuer à avoir du temps de jeu afin de poursuivre sa progression.

Si Mbappé et Neymar restent, Xavi Simons part