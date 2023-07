Coup de théâtre à cause de Neymar et Mbappé ? Le PSG tranche !

Thomas Bourseau

C’est la nouvelle qui risque de ravir certains fans du PSG : Xavi Simons revient au club après une saison pleine au PSV Eindhoven. Néanmoins, les présences de Kylian Mbappé et de Neymar pourraient le pousser à un départ… en prêt et sans option d’achat !

C’est officiel depuis ce dimanche matin : Xavi Simons est de retour au PSG après son départ en tant qu’agent libre au PSV Eindhoven il y a un an de cela. En effet, le club parisien a activé la clause de rachat à 6M€ qui avait été convenu entre les deux parties. Le PSG avait jusqu’au 31 juillet pour exercer ladite clause et n’a donc pas tardé. Cependant, les fans de Xavi Simons pourrait bien devoir prendre leur mal en patience avant de revoir l’international néerlandais de 20 ans revêtir la tunique du Paris Saint-Germain.

Neymar et Mbappé pousseraient déjà Simons au départ

La faute à Neymar et Kylian Mbappé. D’après RMC Sport, il serait hors de question que Xavi Simons voit son temps de jeu réduit au PSG. Et ce serait la raison pour laquelle Simons partirait en prêt si jamais le club de la capitale ne parvenait pas à trouver une porte de sortie au Brésilien ou au champion du monde tricolore dans les prochaines heures. D’après Fabrizio Romano, la décision finale devrait être prise mardi prochain et de nombreux clubs seraient sur les rangs.

Mbappé : La presse espagnole dévoile une offre astronomique du PSG https://t.co/iteZeBrvTK pic.twitter.com/fN1FvPCWHX — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Un prêt sec ou rien pour Xavi Simons, le PSG a décidé

Cependant, ce serait le RB Leipzig qui mènerait la danse. Fabrizio Romano explique en effet que le club allemand serait le grand favori pour le prêt de Xavi Simons. Pour autant, il ne faudrait pas s’attendre à un nouveau départ définitif du PSG pour Xavi Simons. En effet, toujours selon le journaliste italien, Simons ne partirait que par le biais d’un prêt sec ou rien. Le ton est donné.