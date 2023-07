Surprise, l’arrivée d’un crack au PSG est officialisée !

Avec déjà 6 recrues au compteur lors de ce mercato estival, le PSG n’avait pas prévu de s’arrêter là. Depuis plusieurs semaines, il est expliqué que le club de la capitale travaille pour faire revenir Xavi Simons, disposant d’une option pour le rapatrier du PSV Eindhoven. Et voilà que cela va se réaliser comme l’a annoncé le club néerlandais ce dimanche.

L’été dernier, le PSG avait perdu un nouveau crack, allongeant ainsi la liste de ses pépites parties trop tôt du club de la capitale. Et c’est Xavi Simons qui avait décidé de faire ses valises. En manque de temps de jeu avec Mauricio Pochettino, le prometteur milieu de terrain offensif avait fait le choix de signer avec le PSV Eindhoven. Alors qu’on s’attendait à voir Xavi Simons prolonger au PSG, il était finalement parti libre pour rejoindre les Pays-Bas et l’Eredivisie. Un choix payant puisque tout au long de la saison, Xavi Simons a impressionné, enchainant des prestations incroyables.

Mais voilà que le PSG avait tout de même gardé un peu la main sur Xavi Simons malgré son départ au mercato estival. En effet, il avait été révélé que le Néerlandais disposait dans son contrat d’une clause libératoire de l'ordre de 6M€ lui permettant de revenir à Paris. Un choix qui revenait toutefois à Xavi Simons, c’est lui qui avait le dernier mot sur cette option. Depuis plusieurs semaines, la question était alors de savoir si le PSG allait réussir à convaincre le joueur de 20 ans de revenir chez les champions de France. On connait désormais la réponse et c’est oui.

Xavi Simons has departed from the PSV training camp in Austria to complete a transfer to Paris Saint-Germain.