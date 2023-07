Une star prête à imiter Mbappé pour venir au PSG ?

Jean de Teyssière

Le PSG n'en a pas encore fini avec le marché des transferts, malgré les six nouvelles recrues officialisées dans le courant de la semaine dernière. Toujours en recherche active d'un buteur, le club de la capitale cherche et serait intéressé par le profil d'Harry Kane. Le buteur anglais de Tottenham se retrouve étonnamment dans la même situation que Kylian Mbappé puisqu'il ne lui reste qu'un an de contrat : soit il prolonge, soit il part.

Après avoir fait signer Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In lee, Milan Skriniar, Cher Ndour et Lucas Hernandez, le PSG devrait maintenant s'attaquer plus en profondeur à sa ligne d'attaque. Orphelin de Lionel Messi depuis son départ et sans numéro 9 pur, plusieurs pistes sont à l'étude pour le PSG.

Kane prolonge ou part

Comme très souvent l'été venue, le dossier Harry Kane ressurgit. Joueur de Tottenham depuis sa plus tendre enfance, le meilleur buteur de l'histoire du club est sous contrat jusqu'en juin 2024. S'il s'est engagé oralement avec Daniel Levy, le président de Tottenham, de ne pas partir libre, il est donc plongé dans la situation suivante : soit il part, soit il prolonge.

Une situation similaire à Mbappé