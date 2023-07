Fake news annoncée, le mercato du PSG relancé ?

Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, le PSG aurait à coeur de boucler la venue d’un attaquant de pointe. Concernant le dossier Dusan Vlahovic, une fake news est révélée par Fabrizio Romano, ce qui ferait les affaires du PSG.

C’est un secret de polichinelle, certes, mais le comité de direction du PSG est en quête d’un attaquant axial capable de combiner avec Kylian Mbappé la saison prochaine. Et quand bien même le champion du monde venait à claquer la porte avant la fin du mercato, le plan des dirigeants parisiens resterait inchangé.

Le PSG multiplie les options en attaque !

Nombreuses sont les pistes à avoir été activées par le Paris Saint-Germain si l’on en croit les informations circulant dans divers médias. D’Harry Kane à Victor Osimhen en passant par Randal Kolo Muani et Marcus Rashford… À ce jour, le PSG semblerait être le mieux placé dans le dossier Dusan Vlahovic, bien qu’aucune négociation n’ait été enclenchée.

Le PSG a un boulevard pour Vlahovic, le mensonge est exposé