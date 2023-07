Le PSG prépare un transfert à 70M€, la vérité est révélée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG travaille sur plusieurs dossiers afin de renforcer le poste d'avant-centre. A en croire la presse italienne, le club parisien se serait renseigné sur la situation de Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus valorisé 70M€. Mais en réalité, le buteur serbe serait loin d'être une priorité pour Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi.

Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Romelu Lukaku, Harry Kane... Cela fait maintenant plusieurs semaines que le PSG travaille sur l'arrivée d'un numéro 9. Les noms cités précédemment ont, tous, été annoncés dans les médias. Mais quelle est la véritable priorité de club parisien ? PSG Community pense le savoir.

Kane a les faveurs de Luis Enrique

A en croire le média parisien, Luis Enrique aurait demandé à ses supérieurs de se concentrer exclusivement sur la piste Harry Kane. Le nouvel entraîneur du PSG apprécie l'attaquant de Tottenham, en contact également avec le Bayern Munich.

La vérité sur la piste Vlahovic

Ces dernières heures, une autre piste a pris de l'épaisseur. Elle mène à Dusan Vlahovic, lié à la Juventus et estimé à 70M€. La presse italienne évoque un accord entre le joueur serbe et le PSG. Mais en réalité, Vlahovic ne serait qu'un plan C, voire un plan D dans l'esprit de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Enrique.