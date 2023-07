Nouveau buteur annoncé au PSG, un transfert peut tout détruire

Axel Cornic

Toujours à la recherche d’un buteur, le Paris Saint-Germain aurait décidé de se pencher sur le cas Romelu Lukaku. Revenu de prêt ce dernier est persona non grata à Chelsea, qui aimerait beaucoup s’en débarrasser lors de ce mercato estival, ce qui pourrait en faire une occasion en or. Mais la concurrence s’annonce féroce, avec notamment l’Inter qui aimerait récupérer l’international belge.

En attendant de connaitre l’issue de l'épineux dossier Kylian Mbappé, le PSG continue son mercato et cherche toujours un numéro 9. Victor Osimhen ou encore Harry Kane semblent être les priorités, mais ces derniers jours d’autres noms ont fait surface comme celui de Dusan Vlahovic.

Mbappé : Coup de théâtre, le Real Madrid prend une décision radicale https://t.co/c46c1Hourc pic.twitter.com/4Io4bFBIdv — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Lukaku, le profil parfait pour le PSG ?

Le problème c’est que tous ces joueurs sont évalués à 80M€ et plus et si le PSG semble avoir une enveloppe conséquente, Luis Campos ne cracherait pas sur une occasion à moindre cout. Actuellement évalué à 40M€ par le site spécialisé Transfermarkt Romelu Lukaku semble pouvoir devenir ce transfert surprise, avec Chelsea qui pourrait même accepter de le faire partir à moins.

L’Inter a un plan