Surprise, le PSG fonce sur une incroyable occasion

Axel Cornic

La recherche d’un numéro 9 est la grande obsession de Luis Campos en ce mercato estival. Ainsi, le boss du Paris Saint-Germain a décidé d’activer plusieurs pistes et des nouveaux noms sont sortis récemment. C’est le cas avec Romelu Lukaku, dont l’avenir interroge, puisque Chelsea souhaite absolument se débarrasser de lui.

Avec le départ de Lionel Messi et ceux probables de Kylian Mbappé et de Neymar, l’attaque du PSG pourrait totalement changer de visage. C’est notamment le cas à la pointe de l’attaque, puisqu'après l’échec Robert Lewandowski d’il y a un an, Luis Campos semble décidé à enfin offrir un cador à Luis Enrique.

Le PSG cherche toujours un 9

Harry Kane ou encore Victor Osimhen semble avoir longtemps occupé l’esprit du Portugais, mais une autre occasion pourrait se présenter. Il s’agit de Romelu Lukaku, dont la rupture avec Chelsea est actée. Il souhaiterait en effet quitter au plus son club, qui de son côté serait plus qu’ouvert à un départ lors de ce mercato.

Lukaku, l’occasion parfaite ?