Mercato : Nouvel échec pour le PSG, ça se corse !

Thomas Bourseau

Le PSG serait déjà tenu en échec dans la course à la signature d’Harry Kane. Et il se pourrait qu’il en soit de même avec Romelu Lukaku. C’est du moins ce que laisse entendre la presse anglaise.

En quête d’un attaquant de pointe depuis le début du mercato et même avant, le PSG se heurte à différents obstacles. C’est en effet le cas de la piste Harry Kane qui, d’après Sky Deutschland, refuserait de quitter Tottenham si ce n’était pas pour signer en faveur du PSG. Ces dernières heures, le journaliste du Parisien Dominique Sévérac a confié que : « Lukaku remonte mécaniquement dans la liste » des pistes chaudes du PSG en attaque pour le mercato.

Discussions avancées entre Chelsea et l’Inter pour Lukaku

Cependant, une fois encore, le PSG serait susceptible de totalement se planter sur le mercato avec Romelu Lukaku. D’après The Evening Standard, Chelsea réclamerait 45M€ bonus compris pour laisser filer son attaquant. Bonne nouvelle pour le PSG ? Pas vraiment puisque les discussions avec l’Inter iraient bon train.

Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, c’est la douche froide https://t.co/slnGPZ2b6s pic.twitter.com/hV1HuTabYJ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Lukaku dira non au PSG, l’Inter ou rien pour le Belge