Luis Enrique règle un dossier brûlant du PSG, tout est relancé !

Thomas Bourseau

Neymar aurait pu s’envoler cet été. Mais ça, c’était avant la nomination de Luis Enrique comme entraîneur du PSG comme révélé par Gianluca Di Marzio. D’ailleurs, en parallèle, le dossier Joao Félix est relancé…

La semaine dernière, le PSG a officialisé la venue de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du PSG. Depuis, les recrues se sont succédées, de Milan Skriniar à Cher Ndour en passant par Lucas Hernandez. Pour autant, le mercato estival du PSG est loin d’être terminé. Neymar est annoncé sur le départ et dispose d’un intérêt de Chelsea comme le10sport.com vous le confiait le 6 juin dernier. Pour autant, la venue de Luis Enrique, entraîneur que Neymar a connu au FC Barcelone, changerait tout.

Neymar n’ira nulle part, Luis Enrique y veille

Et ce n’est pas le journaliste Gianluca Di Marzio qui affirmera le contraire au vu de ses propos tenus à WettFreunde . « Luis Enrique est l'entraîneur parfait pour Neymar et il le sait, c'est pourquoi je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Luis Enrique sait comment est Neymar et tous deux ont Barcelone dans leur cœur. Ils ont une très bonne relation et cela pourrait se poursuivre au Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Enrique et le PSG pourraient être la dernière danse pour Neymar, car ils vont jouer très offensivement, ce qui sera un avantage pour Neymar. Neymar est parfait pour Luis Enrique et vice versa. Ils vont essayer de faire en sorte que cela fonctionne et ils attendront probablement un an pour voir comment cela évolue ».

Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, c’est la douche froide https://t.co/slnGPZ2b6s pic.twitter.com/hV1HuTabYJ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

