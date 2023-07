PSG : Le clan Verratti charge le Qatar, c’est validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli n’a pas manqué de fustiger l’attitude du PSG sur le mercato, estimant que le club de la capitale est une prison. Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir et Daniel Riolo estime qu’il n’a pas totalement tort, bien qu’il note des progrès ces derniers temps.

Donato Di Campli n'a visiblement pas digéré. En 2017, alors qu'il est agent de Marco Verratti, il négocie avec le FC Barcelone pour un transfert du milieu de terrain italien. Une situation que le PSG n'accepte pas, au point de réussir à prolonger son joueur tout en le poussant à changer d'agents. Mino Raiola récupère ainsi Marco Verratti dans son écurie. Six ans plus tard, Donato Di Campli raconte les coulisses de cet épisode et n'hésite pas à charger le Qatar.

Di Campli fracasse le PSG

« A Paris, les joueurs sont emprisonnés. Ils ne font pas ce qu’ils veulent. C’est une prison et il y a du chantage. Le PSG a toujours fait du chantage. Nous avions décidé d’aller à Barcelone. Évidemment, l’émir n’a pas apprécié. Al-Khelaïfi a fini par me dire que si je continuais l’opération avec le Barça, Verratti allait me quitter. Et ça s’est terminé comme ça. Je suis sûr que Marco a eu peur, je ne l’ai pas reconnu, mais c’est comme ça (…) Depuis son arrivée, Verratti est emprisonné. Quand nous avons parlé avec Barcelone, le PSG s’est réuni à plusieurs reprises avec lui et ont dit qu’ils allaient recruter Neymar et faire un projet autour de lui. Si tu t’opposes à eux, ça devient personnel. L’ancien président Bartomeu n’a pas cessé d’appeler Al-Khelaïfi et il n’a jamais répondu. Mon expérience avec le PSG est très mauvaise. Ils ne pensent qu’à l’argent, c’est un club qui n’a pas d’âme. Ils ne laissent personne partir car l’émir et Al-Khelaïfi pensent que tout peut être acheté, qu’ils peuvent conquérir le monde avec seulement de l’argent », confiait-il dans une interview accordée à Relevo . Et visiblement, Daniel Riolo n’est pas totalement en désaccord.

«Il n’y a pas grand chose de faux dans ce qu’il dit»