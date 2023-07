Une star veut claquer la porte, le PSG boucle un transfert historique

Thibault Morlain

En 2017, le PSG a fait trembler la planète football coup sur coup. Le club de la capitale a dans un premier temps fait de Neymar le joueur le plus cher de l’histoire, moyennant 222M€. Ensuite, ce sont 180M€ qui ont été dépensés pour Kylian Mbappé. Le PSG n’a donc pas lésiné sur les moyens pour recruter le Brésilien, un transfert qui ferait notamment suite à l’intérêt du FC Barcelone pour Marco Verratti.

Si Marco Verratti est aujourd’hui toujours un joueur du PSG, club qu’il a rejoint en 2012, l’Italien aurait pu faire ses valises dès l’été 2017. Son possible transfert au FC Barcelone avait alors fait énormément parler, avant que finalement Verratti soit retenu. Agent de l’époque du milieu de terrain, Donato Di Campli est revenu sur les coulisses de ce dossier, faisant notamment une révélation sur le transfert de Neymar.

« Ils ont dit qu’ils allaient recruter Neymar »

Pour le PSG, il était inconcevable à cette date de se séparer de Marco Verratti. L’Italien a donc été retenu et pour le convaincre de rester, le club de la capitale lui avait notamment annoncé le transfert historique de Neymar. Pour Relevo , Donato Di Campli a expliqué : « Depuis son arrivée, Verratti est emprisonné. Quand nous avons parlé avec Barcelone, le PSG s’est réuni à plusieurs reprises avec lui et ont dit qu’ils allaient recruter Neymar et faire un projet autour de lui ».

« Je suis sûr que Marco a eu peur, je ne l’ai pas reconnu »