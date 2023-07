Surprise, le PSG prépare un incroyable double transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, le PSG a officialisé l'arrivée de sa sixième recrue estivale. Le jeune milieu de terrain italien Cher Ndour s'est engagé avec le club parisien. Après ce transfert, la formation devrait se concentrer sur le recrutement de profils offensifs. Deux joueurs portugais pourraient rejoindre les rangs du PSG dans les prochaines semaines.

Et de six pour le PSG ! Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Kang-In Lee, le club de la capitale a officialisé l'arrivée du jeune milieu de terrain italien Cher Ndour. Mis à part Marco Asensio, peu de profils offensifs ont posé leurs valisés à Paris et Luis Campos compte bien y remédier.

Le PSG a tranché pour sa nouvelle pépite https://t.co/IhUmJEaK7U pic.twitter.com/5xkjV2NSel — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Priorité mise sur les profils offensifs

Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, le PSG devrait concentrer dans les prochaines semaines sur le recrutement de profils offensifs. Surtout que le club a perdu bon nombre de cartouches à ce poste. Lionel Messi est parti, alors que l'avenir de Kylian Mbappé s'écrit en pointillé.

Deux joueurs portugais en tête de liste ?