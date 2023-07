Le PSG passe à l’action pour se débarrasser de plusieurs cracks

Thibault Morlain

Ce mercredi, le PSG a donc officialisé sa sixième recrue de l’été avec l’arrivée de Cher Ndour. Mais dans le sens des départs, c’est plutôt calme jusqu’à présent. Il n’empêche que le club de la capitale veut se séparer de plusieurs joueurs de Luis Enrique. Voilà donc que le loft serait de retour au PSG et on y retrouverait différents jeunes espoirs parisiens.

Alors que le mercato estival est encore long, ça va encore bouger au PSG. Après 6 recrues déjà, Luis Campos veut encore amener du sang neuf et en parallèle, le conseiller sportif du club de la capitale doit travailler sur le dégraissage de l’effectif de Luis Enrique. Alors que de nombreux indésirables sont revenus de prêt, la mission sera donc de s’en séparer dans les semaines à venir pour le PSG.

PSG : Une étonnante manœuvre réalisée pour ce transfert à 200M€ https://t.co/xy2wPIYnCm pic.twitter.com/Xh4XQ7HDgZ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Les espoirs du PSG poussés au départ

Et comme l’été dernier, le PSG va à nouveau remettre en place son loft afin de faire partir ses indésirables. Ce mercredi, RMC révèle alors que le club de la capitale aurait placé plusieurs jeunes dans ce loft. Édouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz ou encore Moutanabi Bodiang auraient reçu comme ordre de trouver un nouveau club.

Le retour du loft au PSG !

En attendant de trouver un point de chute, ces jeunes joueurs du PSG vont s’entraîner, mais à l’écart. Ils vont ainsi intégrer un second groupe d’entraînement, dans lequel on va retrouver d’autres indésirables qui font partie de ce loft. Et pour le moment, ces joueurs concernés n’ont pas reçu de date de reprise.