L’OM veut signer une star, il annonce une catastrophe

Hugo Chirossel

Arrivé l’année dernière en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez est désormais libre de tout contrat. L’international chilien n’a pas encore répondu à la proposition de prolongation de l’OM et semble chaque jour s’éloigner un peu plus de la cité phocéenne. Pour Daniel Riolo, ce dossier reflète les limites du club marseillais.

Alexis Sanchez sera-t-il encore un joueur de l’OM la saison prochaine ? Plus le temps passe, et plus le doute est permis. Comme l’indique L’Équipe , les dirigeants marseillais ont formulé une offre de prolongation à l’attaquant de 34 ans il y a environ un mois, mais ce dernier n’a pas encore donné sa réponse.

L'OM dégaine une grosse offre sur le mercato https://t.co/5Jz05ZRo83 pic.twitter.com/OMtlrwOfSW — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

«Des joueurs au-dessus des moyens du club»

D’après Daniel Riolo, le dossier Alexis Sanchez révèle les limites financières de l’OM sur le mercato : « Le dossier Alexis Sanchez dit exactement ce qu'est l'Olympique de Marseille depuis quelques années et ce que Pablo Longoria y fait : du bricolage. Il fait du bon bricolage mais ça reste du bricolage. Il a eu des bons joueurs à l'OM, mais c'est des joueurs au-dessus des moyens du club. On croit que l'OM peut les avoir, mais il ne peut pas les avoir ou il peut les avoir un an », a-t-il déclaré dans l’ After Foot sur RMC .

«Longoria cherche à dissimuler que Marseille n'a pas d'argent»