Il arrive à l’OM et fait déjà des victimes

Arnaud De Kanel

Pris au dépourvu par la démission d'Igor Tudor, l'OM a trainé pour trouver son nouvel homme fort. Après avoir échoué à recruter Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, Pablo Longoria s'est rabattu sur un entraineur qu'il connait très bien : Marcelino. Le style de jeu prôné par l'Espagnol requiert des capacités que certains joueurs de l'effectif ne possèdent pas.

Le 4 juillet, Marcelino a été présenté à la presse. Tout sourire, le tacticien a dévoilé ses intentions dans le jeu et s'est prononcé sur le mercato. « J’ai de l’admiration pour ce club, son histoire, ses supporters et Marseille. On arrive ici dans un club historique, le seul à avoir gagné la Ligue des champions […] On a la même passion pour le foot. Il faudra qu’on soit compétitif à tous les matches, du premier au dernier. L’effort et le travail sont les éléments pour atteindre la satisfaction en fin de saison. On connait les valeurs du club. Notre philosophie va coller avec ''Droit au but'', ça devient aussi notre slogan. Ça ne s’éloignera pas beaucoup du 4-4-2, ça va dépendre de l’effectif. On a des possibilités en 4-2-3-1 et en 4-3-3 aussi. Il nous faudra faire quelques changements dans cet effectif. Quand on regarde la saison dernière, la structure était différente. On aura besoin de profils différents. On veut des joueurs de côté, des joueurs qui attaquent les espaces », a déclaré Marcelino. De ce fait, certains joueurs de l'OM risquent de voir leur temps de jeu diminuer, voire pire.

Rongier et Payet, capitaines en danger ?

La première grande victime de Marcelino pourrait s'appeler Valentin Rongier. Promu capitaine et homme de base sous Igor Tudor, l'ancien nantais devrait faire les frais de l'arrivée de Geoffrey Kondogbia. Jordan Veretout et même Mattéo Guendouzi, malgré les différentes rumeurs qui l'envoient en Premier League, possèdent la capacité de projection recherchée par le nouvel entraineur de l'OM. Autre victime importante, Dimitri Payet. Le Réunionnais n'a pas la vitesse demandée pour jouer sur les côtés et il est très difficile de l'imaginer s'installer en pointe au côté de Vitinha. Enfin, le profil de Ruslan Malinovskyi ne semble pas non plus coller avec la philosophie de Marcelino.

