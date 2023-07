Transferts : Une star rêve du PSG, Luis Enrique règle son cas

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par l’Atlético de Madrid, Joao Felix s’imagine rebondir au PSG à en croire la presse espagnole, et l’international portugais pourrait compter sur son agent Jorge Mendes, disposant de relations privilégiées avec Luis Campos. Mais de son côté, Luis Enrique aurait un avis clair sur la question.

Avec déjà cinq recrues au compteur (Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Lucas Hernandez), le PSG est passé à la vitesse supérieure sur le mercato, et du mouvement est encore attendu dans la capitale, notamment dans le secteur offensif. Un avant-centre est visé tandis que l’incertitude autour de Kylian Mbappé et Neymar incite le PSG à explorer d’autres pistes. Ces derniers jours, la presse espagnole évoque ainsi la piste Joao Félix.



PSG : Mbappé lâche une révélation inédite sur son avenir https://t.co/hWeAkUC8il pic.twitter.com/OwJwOjVr5u — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Joao Félix s'imaginerait au PSG

Promis à un très grand avenir du temps de Benfica, Joao Felix est aujourd’hui en difficulté alors que l’Atlético de Madrid souhaite s’en débarrasser. Antoine Griezmann a déjà la mis la main sur son numéro 7 et l’international portugais a eu la désagréable surprise d’être mis de côté lors de la reprise de l’entraînement lundi. Le départ de l’attaquant semble ainsi inéluctable. Et c’est au PSG qu’il pourrait rebondir à en croire la presse espagnole. Joao Felix voudrait en effet rebondir du côté du Parc des Princes et l’intérêt serait réciproque. Son agent Jorge Mendes, proche de Luis Campos et qui apparaît comme l’acteur principal du mercato d’été parisien, pourrait faciliter l’opération, mais Luis Enrique aurait des doutes.

Luis Enrique doute sérieusement