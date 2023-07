L’OM galère sur le mercato, Marcelino va imiter Tudor

Arnaud De Kanel

En quête de latéraux, l'OM ne parvient pas à concrétiser les dossiers menant à Renan Lodi et Thierry Correia. Pour autant, le club phocéen ne veut pas se précipiter et cela pourrait pousser Marcelino à prendre exemple sur Igor Tudor pour composer sa défense.

Alors que l'OM a fait son retour à l'entrainement la semaine passée, Marcelino ne peut compter que sur Jonathan Clauss comme latéral de métier. Dans le football moderne, ce poste est très important et c'est pour cela que Javier Ribalta et Pablo Longoria ne veulent pas se précipiter. Le nouvel entraineur de l'OM pourrait donc s'adapter à la manière d'un certain Igor Tudor.

L'OM temporise pour Correia et Lodi

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur le chantier des latéraux à l'OM. Selon les informations du quotidien régional, Renan Lodi et Thierry Correia seraient des pistes trop onéreuses pour le moment. Malgré un gros manque à ces postes dans l'effectif, les dirigeants se montreraient très patients. Pas de quoi inquiéter Marcelino.

Une défense remaniée pour l'OM ?