L'OM tente un coup risqué sur le mercato

Arnaud De Kanel

Dans un peu moins d'un mois, l'OM lancera véritablement sa saison avec la réception du Stade de Reims. D'ici là, le club phocéen espère pouvoir compter sur un effectif au complet mais ce n'est pas gagné. Pour faire baisser le prix du transfert de Thierry Correia, les Olympiens jouent la montre.

Les joueurs de Marcelino sont de retour à La Commanderie. Lundi, les internationaux comme Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia, Chancel Mbemba, Pape Gueye, Ruslan Malinovskyi, Cengiz Under et Jordan Veretout ont rejoint leurs coéquipiers qui ont repris depuis une semaine maintenant. Le technicien espagnol est encore loin de compter sur un effectif au complet puisque l'OM cherche, entre autres, trois latéraux. A droite, un profil a déjà été identifié.

L'OM aux renseignements pour Correia

Ce mardi, La Provence indique que la direction olympienne aurait bel et bien sondé le FC Valence pour le transfert de Thierry Correia. Le latéral portugais arriverait dans l'optique de suppléer à Jonathan Clauss sur le côté droit de la défense marseillaise.

Valence trop gourmand, l'OM temporise