McCourt - Arabie Saoudite : Grande nouvelle pour la vente de l’OM

Patron du groupe CMA-CGM, nouveau sponsor principal de l'OM, Rodolphe Saadé st annoncé depuis plusieurs mois comme le possible successeur de Frank McCourt à la tête du club marseillais. Mais le milliardaire franco-libanais a démenti cette information à de nombreuses reprises. La seule option sérieuse pour remplacer le Bostonien serait l'Arabie Saoudite.

En place depuis 2016, Frank McCourt reste solidement attaché à son poste, malgré les rumeurs insistantes sur son avenir. Depuis plus de trois ans, la vente de l'OM est un sujet, qui agite les foules à Marseille et fait l'objet de nombreux fantasmes. Mais dans ce dossier, difficile de distinguer le vrai du faux, tant les informations sont nombreuses. Certains personnages marseillais cités dans ce dossier ont d'ailleurs pris la parole pour dénoncer ces informations. C'est le cas de Rodolphe Saadé, dont le groupe CMA-CGM est devenu sponsor principal de l'OM.

Saadé ne rachètera pas l'OM

« Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit » avait-il déclaré en début d'année. Une information confirmée par la famille du milliardaire auprès de Daniel Riolo, mais aussi de Foot Mercato. « J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droit de Jacques Saadé. Il m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais. Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM » avait confié le journaliste sur RMC.

L'Arabie Saoudite, seule option possible ?