Vente OM : Un milliardaire annoncé à Marseille, le verdict tombe

Depuis plusieurs années, La Canebière s'embrase à chacune des informations portant sur la possible vente de l'OM. Il faut dire que certains journalistes campent sur leurs positions en annonçant le départ prochain de Frank McCourt. Le nom de Rodolphe Saadé est évoqué pour sa succession, mais sa famille n'envisage pas de racheter le club marseillais.

Les rumeurs sur la vente de l'OM apparaissent, depuis deux ans, dans le fil actualité du club marseillais. Et d'une manière assez surprenante, ce sujet est revenu au premier plan après l'annonce du partenariat entre le club marseillais et le groupe CMA-CGM, nouveau sponsor.

Un amoureux de l’OM fait le forcing pour son transfert https://t.co/2unOEsmUtk pic.twitter.com/93zM4U3VC0 — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

CMA-CGM, nouveau sponsor de l'OM

« Le Groupe CMA-CGM et l’Olympique de Marseille ont le plaisir d’annoncer que le Groupe CMA-CGM sera le prochain partenaire principal de l’Olympique de Marseille. Le Groupe CMA-CGM partenaire principal de l’OM à partir de la saison 2023-2024. Le Groupe CMA-CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, devient partenaire principal de l’Olympique de Marseille à compter du 1er juillet 2023 pour deux saisons » pouvait-on lire dans un communiqué de presse.

Rodolphe Saadé ne rachètera pas l'OM