Vente OM : L’Arabie Saoudite prépare une très grosse surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif lorsqu’il s’agit d’évoquer la vente de l’OM, Thibaud Vézirian en a rajouté une couche. Et pour le journaliste, tout n’est qu’une question de temps avec que le club phocéen ne passe sous pavillon saoudien. D’ailleurs, il annonce même des surprises lorsque Frank McCourt aura céder l’OM.

« Je vais vous répondre en trois lettres : N-O-N. Notre engagement se limitera au sponsoring . » Cette petite phrase lourde de sens est signée Tanya Saadé Zeenny, directrice générale déléguée de CMA CGM, le nouveau sponsor maillot de l'OM, qui répondait à la possibilité d'un rachat du club phocéen. Néanmoins, Thibaud Vézirian relance le dossier et annonce que ce sont bien les Saoudiens qui rachèteront l'OM.

L’OM dégaine une très grosse offre sur le mercato https://t.co/LFqBAKvZH4 pic.twitter.com/fX0FRIuRgh — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Vézirian persiste et signe

« L’impatience, je la comprends, les problèmes, je les comprends, que ce soit ultra-long et ultra-chiant, je suis tout à fait d’accord. Je ne me fais pas du beurre sur la vente de l’OM. Que tout le monde en parle ouvertement en juin, je réponds, mais je n’ai rien dit sur ce sujet. Je n’ai aucun mal à dire que toutes les sources ultra-sûres, les documents qui sont là n’ont pas donné d’officialisation aujourd’hui. Je n’ai aucune source qui m’a dit que c’était foutu et que McCourt avait un plan pour X années et investir, mais cela n’a pas été le cas », assure dans une premier temps le journaliste sur sa chaîne YouTube , avant de poursuivre.

«Je sais juste que c’est inéluctable et que ce sera un gros truc»