PSG : Ce coup de fil qui fait basculer le mercato

Son transfert est bouclé depuis maintenant plusieurs semaines, et Manuel Ugarte va faire partie des nouveaux visages recrutés par le PSG en cette période de mercato. D’ailleurs, à en croire son entourage, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui a joué un rôle décisif dans son transfert, alors que le milieu de terrain uruguayen était très courtisé.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Manuel Ugarte (22 ans) sera l’un des visages du nouveau PSG version Luis Enrique ! Ce jeune milieu de terrain uruguayen de 22 ans, recruté en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€, a fait l’objet d’un long bras de fer sur le mercato.

Le PSG a lutté pour Ugarte

En effet, la concurrence était rude dans ce dossier, puisqu’en plus du PSG, Chelsea et Manchester United étaient notamment dans la course pour recruter Manuel Ugarte. Mais un homme en particulier semble avoir fait la différence pour le PSG.

« Al-Khelaïfi l’a appelé en personne »