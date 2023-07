Une nouvelle date annoncée pour la Vente OM ?

Thibault Morlain

Sur la Canebière, on continue encore et toujours de parler de la vente de l’OM. Officiellement, Frank McCourt est aujourd’hui le propriétaire du club phocéen, mais voilà que certains annonces que la cession de l’OM aurait déjà été réglée. Il ne manquerait alors plus que l’officialisation, mais celle-ci tarde depuis des mois maintenant. Et si finalement cela intervenait dans les mois à venir ? Un nouveau scénario a été évoqué pour le départ de Frank McCourt.

Il y a plus de deux ans, Thibaud Vézirian annonçait que la vente de l’OM était bouclée. Toutefois, depuis, aucune officialisation n’est intervenue. Le journaliste a lui persisté pour confirmer ses dires, mais de son côté, Frank McCourt a multiplié les démentis. Dans le même temps, certains candidats annoncés au rachat de l’OM ont pris leurs distances avec ce dossier. Ça a notamment été le cas du groupe CMA CGM et son patron, Rodolphe Saadé.

Il l’annonce en direct, l’OM a tiré le gros lot ! https://t.co/PsVJqd9IF1 pic.twitter.com/RWKoR7G2ij — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Rendez-vous avant fin 2023 ?

Et si Frank McCourt quittait finalement l’OM d’ici la fin de l’année 2023 ? C’est le nouveau scénario évoqué par TeamFootball . Selon les informations du média français, la société McCourt Global serait candidate pour obtenir la concession du Parc Chanot, un terrain de la cité phocéenne connu notamment pour ses nombreux parkings. On peut alors faire le lien avec ce qu’a déjà fait McCourt chez les Dodgers, étant toujours co-propriétaire des parkings là-bas, ce qui lui rapporterait 14M€ par an.

C’est la fin pour McCourt à l’OM ?