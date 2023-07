L’OM au cœur d’une supercherie ?

Thomas Bourseau

L’OM a entamé son mercato avec le recrutement de Geoffrey Kondogbia et aimerait mettre la main sur un latéral droit cet été pour remplacer Pol Lirola. La voile s’est levé sur le dossier Thierry Correia. L’OM n’a pas mâché ses mots.

Le mercato a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier. Depuis, l’OM a officiellement annoncé l’arrivée de Marcelino sur le banc de touche et de Geoffrey Kondogbia afin de renforcer l’entrejeu. Et c’est tout. En effet, Pablo Longoria a des dossiers très chauds sur la table dont la situation contractuelle d’Alexis Sanchez à régler. Mais pas seulement.

Lirola poussé vers la sortie, son remplaçant déniché à Valence ?

Au rayon des départs, le comité de direction de l’OM auquel le président Longoria est à la tête, aurait l’intention de se séparer de Pol Lirola, de retour de prêt d’Elche, afin de notamment recruter un latéral droit pour concurrencer Jonathan Clauss. Le clan Lirola a affirmé à La Provence « qu’en principe, il restera à Marseille ». Mais les plans de l’OM seraient tout autre.

L’OM crie à la fake news pour Thierry Correia