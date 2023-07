Surprise, l’OM active un plan B en attaque !

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez attendrait un signe concret de l’OM pour prolonger son contrat, en vain. Le club phocéen temporiserait, mais n’avancerait pas dans ce dossier lorsque son plan B, nommé Wissam Ben Yedder, se compliquerait également les jours passant.

Alexis Sanchez a retrouvé sa superbe à l’OM la saison dernière. Néanmoins, son contrat est arrivé à expiration le 30 juin dernier et à ce jour, Sanchez n’est plus un joueur de l’OM. Selon Team Football, le Chilien et son entourage disposerait d’une belle offre d’Arabie saoudite, mais attendrait de connaître la ou les propositions de l’OM avant de trancher. En conférence de presse ces derniers jours, le président Pablo Longoria affirmait des discussions entre les différentes parties, mais que « dans les prochains jours, on analysera les profils nécessaires au système ».

Coup de froid pour la prolongation de contrat de Sanchez

D’après les informations divulguées par La Provence , il n’y aurait toujours pas d’avancée concrète à noter entre l’OM et l’entourage d’Alexis Sanchez pour une éventuelle prolongation de contrat. Les jours passent et le pessimisme semble grandir dans le dossier Sanchez. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, un projet de l’OM pour son remplacement pourrait tomber à l’eau.

L’alternative Ben Yedder bat de l’aile…