C’est confirmé, l’OM prépare du lourd sur le mercato

De façon surprenante, l’OM est assez discret depuis l’ouverture du mercato avec une seule recrue bouclée jusque-là, à savoir Geoffrey Kondogbia. Néanmoins, L’été ne fait que commencer à Marseille et Giovanni Castaldi n’est pas inquiet par la tournure des événements et pense que l’OM va bel et bien animer le marché des transferts.

Il l’annonce en direct, l’OM a tiré le gros lot ! https://t.co/PsVJqd9IF1 pic.twitter.com/RWKoR7G2ij — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

L'OM discret sur le mercato

« D’un point de vue du mercato, l’OM est en retard car d’habitude, Pablo Longoria anticipe beaucoup les choses. Là, on voit que le dossier de l’entraîneur a pris beaucoup de temps. Ça a été plus complexe que d’habitude, il y a eu beaucoup de discussions », confie-t-il au micro de La Chaîne L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«Je ne suis pas inquiet»