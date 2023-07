Le PSG balance tout sur son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement nommé au poste d’entraîneur du PSG, Luis Enrique va donc collaborer avec Luis Campos pour les prochaines recrues du mercato estival. Et le technicien espagnol s’est confié sans détour à ce sujet en conférence de presse, évoquant les clés du succès pour que le PSG réussisse un recrutement cohérent.

Ça bouge enfin de manière officielle au PSG ! Luis Enrique a été présenté mercredi en conférence de presse par le président Nasser Al-Khelaïfi, avant que les recrutements de Milan Skriniar et Marco Asensio n’aient été officialisés jeudi par le club de la capitale. Et justement, au cours de sa présentation devant les médias, Luis Enrique a eu l’occasion d’évoquer le mercato estival du PSG.

« On travaille main dans la main »

Il a notamment évoqué les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, ainsi que sa collaboration avec Luis Campos au PSG : « Évidemment, on en a parlé. Il y a des joueurs qui ont terminé leur contrat avant même que moi je ne sois en communication avec le club. Mais depuis le jour du début des négociations, on travaille main dans la main. Une personne du niveau de Luis Campos qui gère et qui négocie, c’est une bonne chose. A partir de là, les trois parties travaillent dans le consensus, main dans la main. Ce serait ridicule qu’une des trois parties partent de son côté et travaille seul. On veut tous faire une grande équipe. Je comprends en tant qu’entraîneur la difficulté qu’il y a, mais je fais confiance à ce club » , explique Luis Enrique.

« Des succès et des échecs dans ce mercato »