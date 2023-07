Mercato - PSG : Luis Enrique annonce une révolution en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, le PSG a officialisé l'arrivée de Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Espagne succède à Christophe Galtier sur le banc parisien. Présenté à la presse dans la foulée, le technicien espagnol a abordé plusieurs sujets, notamment sa relation avec Luis Campos, mais aussi le prochain mercato estival. Et selon lui, il faudra s'attendre à des changements dans les semaines à venir.

Christophe Galtier n'est plus. Le technicien français a été remplacé par Luis Enrique, dont l'arrivée a été officialisée ce mercredi. Dans la foulée, l'ancien coach du FC Barcelone a été présenté à la presse au sein du nouveau centre d'entraînement du PSG. Luis Enrique en a dit plus sur sa méthode de travail, mais aussi sur sa relation avec Luis Campos, conseiller sportif au sein du club parisien.

Luis Enrique raconte sa relation avec Luis Campos

« Ça fait déjà pas mal de temps qu’on travaille sur l’effectif, sur les difficultés liées à l’effectif. Tout au long de ma carrière, je me suis bien entendu avec les directeurs sportifs, c’est un grand honneur pour moi de travailler avec Luis Campos. Je connais sa carrière depuis très longtemps, ces dernières semaines, on a beaucoup échangé sur ce qu’on veut faire. On est 100% raccord sur l’idée » a confié le nouvel entraîneur du PSG, qui compte travailler main dans la main avec son supérieur pour renforcer l'effectif.

« Le mercato est complexe»

« Le mercato est complexe, mais c’est le moment de toutes les possibilités. Je suis convaincu qu’on aura une grande équipe. Évidemment qu’on a parlé. Il y a des joueurs qui ont terminé leur contrat avant même que je sois en contact avec le club. Mais depuis le début des négociations, on travaille main dans la main. Une personne du niveau de Campos, c’est une bonne chose. A partir de là, on travaille main dans la main. Ça serait ridicule qu’une partie travaille seule » a-t-il déclaré.

« Il va y'avoir des changements, c’est sûr »