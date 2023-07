Mbappé - PSG : Luis Enrique lâche une annonce troublante

Pierrick Levallet

Ce mercredi, Luis Enrique a été officialisé comme le nouvel entraîneur du PSG. Successeur de Christophe Galtier, le technicien espagnol doit déjà faire face à un premier feuilleton sur le mercato avec Kylian Mbappé. L'entraîneur de 53 ans s'est d'ailleurs montré plutôt évasif en conférence de presse au moment d'évoquer le sujet.

Après Lionel Messi, un autre feuilleton alimente les rumeurs au PSG. Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas lever son option pour prolonger jusqu’en 2025. Depuis, le mercato s’affole autour de la star de 24 ans. Régulièrement annoncé au Real Madrid, le champion du monde 2018 pourrait également rester cet été et partir libre à l’issue de son contrat en 2024. Le club madrilène se tiendrait à l'affût, désireux de le récupérer libre dans l'idéal après l'avoir vu lui filer entre les doigts en 2022. Luis Enrique le sait pertinemment et n’a donc pas souhaité trop en dire sur le sujet.

«Il peut arriver beaucoup de choses»

« Des garanties que Mbappé va rester ? Quand j’ai signé ou quand on a commencé à parler de former l’effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver beaucoup de choses. Je vais garder cela privé. C’est un peu le secret professionnel. Je ne peux donner des confidences, mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible » a d’abord expliqué le nouvel entraîneur du PSG en conférence de presse ce mercredi.

«Le mercato bouge en permanence»