Luis Enrique, Galtier, Sanchez…Toutes les infos mercato du 5 juillet

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

C’est officiel, Galtier quitte le PSG

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG. Seulement un an après son arrivée, le club de la capitale a officialisé son départ ce mercredi matin via un communiqué, alors que Luis Enrique sera présenté dans l'après-midi en conférence de presse.



PSG : Luis Enrique prépare un grand ménage

Luis Enrique a déjà dessiné les contours de son effectif au PSG pour la saison à venir. Selon les révélations de SPORT , le technicien espagnol a programmé le départ de sept joueurs d'ici la fin du mercato estival : Mauro Icardi, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo ainsi que Julian Draxler.



Luis Enrique débarque avec trois renforts au PSG

RMC Sport annonce que Luis Enrique ne va pas débarquer seul au PSG, puisque l'entraîneur emmène trois de ses fidèles adjoints pour l'épauler : Aitor Unzué qui est analyste vidéo, Rafael Pol, préparateur physique, et Joaquin Valdes qui est lui psychologue sportif.



Alexis Sanchez s’éloigne de l’OM

En discussion depuis maintenant plusieurs semaines avec la direction de l'OM pour sa prolongation de contrat, Alexis Sanchez semble s'éloigner progressivement du club phocéen. Selon les révélations de L'EQUIPE , les échanges ne vont pas dans le bon sens entre les deux parties, d'autant que l'attaquant chilien dispose toujours d'offres en provenance d'Arabie Saoudite. À noter que Sanchez a déjà rendu sa maison, et l'offre formulée par l'OM est pour l'instant jugée insuffisante sur le plan financier par son entourage.



PSG : Mbappé affole l’Espagne avec sa soirée blanche

Actuellement en vacances à Miami alors que son avenir au PSG s'avère toujours aussi incertain, Kylian Mbappé a fait le buzz ces dernières heures. L'attaquant français était convié à une soirée blanche organisée par Michael G. Rubin, un milliardaire américain, et les clichés de cette fête n'ont pas manqué de faire réagir en Espagne. Très excités à l'idée de voir Mbappé vêtu en blanc des pieds à la tête, les couleurs du Real Madrid, les médias ibériques n'ont pas pu s'empêcher de faire le lien avec son possible transfert.



