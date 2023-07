Mercato : L'OM se fait planter par une star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Meilleur joueur de l’OM la saison passée, Alexis Sanchez est arrivé au terme de son contrat le 30 juin dernier. Le club olympien souhaite le prolonger mais son avenir semble s’écrire loin de Marseille. Le pessimisme est de mise dans ce dossier, le Chilien a d’ailleurs déjà rendu sa maison.

L’OM est au dos au mur. Voilà de longues semaines que le feuilleton Alexis Sanchez a démarré et pour le moment, le club olympien n’a toujours pas trouvé de solution. L’idée de l’OM est de le prolonger mais le clan du Chilien continue de faire monter les enchères. Une situation délicate pour la direction marseillaise qui, d’un côté, souhaite absolument conserver Alexis Sanchez et, de l’autre, ne peut pas lui offrir monts et merveilles.

Ça sent mauvais pour Sanchez

D’après les informations du journal L’Équipe , même si les discussions entre le clan Sanchez et l’OM se poursuivent, elles n’ont pas abouti et ce n’est clairement pas de bon augure. Le sujet principal n’est d’ailleurs pas le côté sportif, surtout après la très grosse saison d’Alexis Sanchez. Ce dernier ne manque pas de prétendants, notamment en Arabie saoudite où Al Fateh souhaite l’accueillir.

Il a déjà libéré sa maison