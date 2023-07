Une recrue vit un enfer, l’OM balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha a déçu. Il faut dire que les supporters en attendaient beaucoup après avoir pris connaissance de la somme dépensée par le club marseillais. Alors que la saison vient de se terminer et que la reprise se profile déjà, des sources proches du vestiaire livrent des secrets sur l'intégration du buteur portugais. Et les déclarations pourraient donner une explication sur son malaise.

Le pari de Pablo Longoria tournera-t-il au fiasco ? En janvier dernier, le président de l'OM bouclait le transfert de Vitinha contre un chèque de 32M€. Le buteur portugais devenait alors la recrue la plus chère de l'histoire du club. Et cette opération a rajouté une pression supplémentaire sur les épaules du joueur, qui connait sa première expérience à l'étranger à l'âge de 23 ans. Comme le confirme un proche de Vitinha, contacté par Team Football, le montant de son transfert ne l'a pas aidé dans son processus d'intégration. Mais ce n'est pas la seule raison.

Vitinha isolé au sein du vestiaire marseillais ?

Selon un témoin, Vitinha n'aurait pas été intégré comme il le fallait. « Les coéquipiers, plutôt que de tendre la main à Vitinha, ont laissé le joueur sombrer psychologiquement » a-t-il déclaré à Team Football. Et cela s'est ressenti sur ses prestations. Depuis son arrivée, Vitinha n'a inscrit que deux buts. Un chiffre famélique au vu de la somme dépensée. Pour ne pas débuter la saison prochaine sur les mêmes bases, l'entourage du buteur a réclamé un entretien avec Pablo Longoria et Javier Ribalta. Présent en conférence de presse ce mardi, le président de l'OM a d'ailleurs admis qu'il existait un souci avec Vitinha.

« Il a besoin d'un temps adaptation »