OM : A peine arrivé, il réclame déjà des transferts

Ce mardi 4 juillet est la date de naissance du nouvel Olympique de Marseille de Marcelino. Très attendu le technicien espagnol a été présenté à la presse lors d’une conférence de presse organisée au stade Vélodrome et il a directement abordé plusieurs sujets importants. C’est notamment le cas du mercato, puisqu’il a clairement pointé du doigt des lacunes dans le secteur offensif.

La page Igor Tudor est définitivement tournée. La conférence de presse qui s’est tenue ce mardi lance enfin l’OM de Marcelino, qui au mois d’aout va avoir son premier défi, avec les qualifications en Ligue des Champions. Mais avant cela il reste beaucoup de travail et surtout, un mercato à décider.

L’énorme chantier de l’attaque

Car il existe encore de nombreuses interrogations du côté de l’OM et c’est le cas en attaque. En effet, on ne sait toujours pas ce que fera Alexis Sanchez, dont le contrat s’est terminé le 30 juin dernier et qui est donc un joueur libre actuellement. Pour ne rien arranger, on ne peut pas vraiment dire Vitinha a la carrure pour être le grand attaquant de pointe de l’OM, puisque depuis son arrivée il n’a pas montré grand-chose et il manquera d’ailleurs la reprise des entrainements.

« On va avoir besoin de profils différents, il faudra qu'on se bouge sur les profils offensifs »