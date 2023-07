L’OM lâche une grande annonce sur ce transfert historique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Ce mardi, l'OM a présenté Marcelino, son nouvel entraîneur. Si le technicien espagnol n'est pas le premier à s'occuper du mercato, il aura forcément son mot à dire sur le cas Vitinha. L'attaquant portugais, qui sort d'un Euro Espoirs calamiteux, a reçu le soutien de Pablo Longoria. Un moindre mal vu la période délicate que l'ancien de Braga traverse.

L'hiver dernier, l'OM n'a pas lésiné sur les moyens. En quête d'un attaquant pour épauler Alexis Sanchez, Pablo Longoria n'a pas hésité à casser la tirelire du club olympien pour s'attacher les services de Vitinha. Acheté 32M€, l'attaquant portugais a vécu des débuts très compliqués avec Marseille. Peu utilisé par Igor Tudor, Vitinha a surtout rarement brillé quand il est entré en jeu. De quoi laisser planer le doute quant à ce transfert…

«Il a besoin d'un temps adaptation»

Pire, Vitinha sort d'un Euro Espoirs où il n'aura quasiment pas joué. L'attaquant de l'OM sort donc de six mois galères mais pas de quoi inquiéter Pablo Longoria. « Le cas de Vitinha, on pourrait avoir un moment de réflexion. Il a besoin d'un temps adaptation. Vitinha a la pression et on doit faire avec. Ce n'est pas une critique. Le prix de la transaction peut mettre la pression aussi. Un attaquant a besoin de la confiance. Il faudra qu'il s'adapte à la nouvelle méthodologie. On connaît les attentes mais c'est important d'avoir la tête froide. On veut que tout se passe bien », a déclaré le patron de l'OM en conférence de presse.

