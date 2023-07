Mercato : L’OM cible un phénomène, un transfert historique ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria aurait à coeur de recruter un nouvel attaquant à l’OM malgré l’arrivée de Vitinha cet hiver. Folarin Balogun serait une option prise en considération. Mais sa venue entraînerait un transfert historiquement cher pour l’OM.

En l’espace d’une saison, Folarin Balogun s’est montré aux yeux du football européen grâce à ses performances au Stade de Reims. Prêté par Arsenal, l’international américain a mis tout le monde d’accord, et en particulier Pablo Longoria.

Outre Ben Yedder, Longoria en pince pour Balogun

En effet, le président de l’OM a témoigné des talents de Folarin Balogun qui a trouvé le chemin des filets lors de la phase aller comme au retour face à l’Olympique de Marseille. D’après L’Équipe , Balogun serait une piste prise en considération par l’OM, en tant qu’alternative de Wissam Ben Yedder.

L’OM va devoir casser sa tirelire, Arsenal attend 58M€…