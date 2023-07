«Dégoûté», l’OM a raté un énorme transfert !

Pierrick Levallet

Si l'OM a bouclé quelques jolis coups sur le mercato à travers les années, le club phocéen a parfois manqué de flair sur d'autres dossiers. De ce fait, la formation olympienne est passée à côté de quelques pépites sur le marché des transferts. Nicolas Pépé a notamment raconté les dessous de son arrivée avortée sur la Canebière.

Alors que le mercato estival bat son plein, l’OM est déjà passé à l’action. Pablo Longoria a déjà bouclé l’arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atletico de Madrid. Mais si l’OM a réalisé quelques bons coups sur le mercato, le club phocéen est néanmoins passé à côté de quelques belles affaires sur le marché des transferts. Il y a quelques années, la formation olympienne aurait pu mettre la main sur Nicolas Pépé. Mais au dernier moment, le transfert a capoté, le SCO Angers étant trop gourmand.

«Je ne sais pas ce qu’il s’est passé»

Pour Colinterview , Nicolas Pépé a dévoilé les dessous de son transfert avorté à l’OM. « En décembre, 6 mois après que j’ai débuté en Ligue 1, il y a Marseille qui arrive. Il y a un accord avec les deux clubs, mes agents commencent à discuter avec eux, on arrive à un accord total. C’est un truc de fou ça en plus. Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat et pendant qu’ils sont dans le train je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau ils leur disent c’est mort. Ils leur disent qu’Angers a demandé un peu plus et nous on était basé sur un budget. On avait dit tant ils avaient accepté et au dernier moment vous avez augmenté » a expliqué l’international ivoirien.

«J’ai dit oui tout de suite à l’OM»