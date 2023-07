Un transfert a capoté à l’OM, il dit tout

Arnaud De Kanel

L'OM a raté de nombreux transferts ces dernières saisons. Nicolas Pépé en sait quelque chose. Alors qu'il évoluait encore avec le SCO Angers, l'attaquant ivoirien aurait du signer en faveur du club phocéen en janvier 2017. Finalement, le transfert avait été annulé à la dernière minute.

L'histoire aurait pu être bien différente pour Nicolas Pépé. Transféré pour 80M€ à Arsenal à l'été 2019, l'attaquant ivoirien aurait du signer à l'OM en 2017. Trop gourmand, Angers avait brisé le rêve de celui qui, six mois plus tard, s'était engagé en faveur du LOSC. Le principal intéressé a dévoilé les coulisses de cet échec.

«Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau ils leur disent c’est mort»

« En décembre, 6 mois après que j’ai débuté en Ligue 1, il y a Marseille qui arrive. Il y a un accord avec les deux clubs, mes agents commencent à discuter avec eux, on arrive à un accord total. C’est un truc de fou ça en plus. Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat et pendant qu’ils sont dans le train je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau ils leur disent c’est mort. Ils leur disent qu’Angers a demandé un peu plus et nous on était basé sur un budget. On avait dit tant ils avaient accepté et au dernier moment vous avez augmenté », a déclaré Nicolas Pépé pour Colin Interview . L'Ivoirien avait préféré relativiser.

«J’ai dis oui tout de suite»