Mercato : Coup de tonnerre, le cauchemar se répète à l’OM

Thibault Morlain

Dans l’attente d’y voir plus clair à propos de l’avenir d’Alexis Sanchez, l’OM devrait prochainement assister au départ de Sead Kolasinac. Après 18 mois sur la Canebière, le Bosnien va s’engager avec l’Atalanta Bergame. Et c’est libre qu’il va quitter l’OM lors de ce mercato estival. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce scénario se produit pour le club phocéen. Au cours des dernières années, ça a même concerné plusieurs grands noms de l’OM.

Sous les ordres d’Igor Tudor, Sead Kolasinac s’était imposé comme l’un des hommes forts de la défense à l’OM. Mais voilà que le Bosnien arrivait au terme de son contrat sur la Canebière. Ces derniers mois, Pablo Longoria avait alors entamé les discussions pour une prolongation de contrat. Alors qu’on pensait que Kolasinac allait poursuivre à l’OM, cela ne sera pas le cas. Libre, l’ancien d’Arsenal est attendu à Bergame pour s’engager avec l’Atalanta. De quoi raviver certains mauvais souvenirs à Marseille…

Le coup de tonnerre Kamara à l’OM

En effet, ce n’est clairement pas la première fois que l’OM voit un de ses joueurs partir librement. Il y a d’ailleurs eu certaines stars qui sont passées par là. L’exemple le plus récent est bien évidemment celui de Boubacar Kamara. L’été dernier, le minot marseillais avait décidé de voler de ses propres ailes et enfin faire ses valises. Mais mauvaise nouvelle pour l’OM, c’est libre que l’international français est parti. Arrivé au terme de son contrat, Kamara s’est alors engagé avec Aston Villa. De son côté, Pablo Longoria avait tout fait pour retenir le joueur formé à Marseille. Plusieurs offres avaient alors été formulées. En vain. Le même été, Steve Mandanda est lui aussi parti libre du club phocéen, libéré de sa dernière année de contrat pour rejoindre Rennes.

Thauvin avant Kamara !

Le cas Boubacar Kamara n’est clairement pas isolé à l’OM puisqu’un an plus tôt, à l’été 2021, le même feuilleton s’est répété, cette fois avec Florian Thauvin. Là encore, Pablo Longoria aurait tout fait pour retenir le champion du monde 2018, mais ça n’a visiblement pas suffi puisque c’est libre que Thauvin a rejoint le Mexique et les Tigres. Mais voilà que l’OM n’aurait toutefois pas voulu conserver sa star, loin de là. « Il y avait des rumeurs qui disaient Thauvin veut partir, Thauvin cherche un club, et en interne je discutais avec Florian et il m'a dit : "Ils ne m'ont même pas proposé de contrat". Son contrat se terminait deux mois après, il a eu aucune proposition de l'OM », a notamment expliqué Mohamed Henni.

Ayew, Gignac… L’OM perd ses stars

Alors qu’on peut également citer Valère Germain, Mario Balotelli ou encore Nicolas Nkoulou parmi les noms les plus connus qui sont partis librement de l’OM, il faut également revenir sur l’été 2015. A ce moment, ce sont alors certains des plus grandes stars du club phocéen qui partent au terme de leur contrat à Marseille. On retrouve alors André-Pierre Gignac, André Ayew, Rod Fanni ou encore Jérémy Morel. La liste est donc longue à l’OM et voilà qu’on pourra prochainement y rajouter Sead Kolasinac. Avant peut-être Alexis Sanchez…