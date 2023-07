L’OM reçoit une réponse pour le transfert de ce buteur

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on ne sait toujours pas de quoi sera fait l’avenir d’Alexis Sanchez. De ce dossier découleront alors les actions de Pablo Longoria sur le marché pour recruter un ou plusieurs attaquants. Parmi les cibles olympiennes, le nom d’Elye Wahi revient. Mais du côté de Montpellier, on a tenu à prévenir l’OM à propos d’un possible transfert.

A l’heure de la reprise de l’entraînement à l’OM, le secteur offensif est bien dégarni. En effet, Alexis Sanchez n’ayant pas encore réglé la question d’une possible prolongation, seul Vitinha est là comme 9 de métier. Le sort du Chilien va d’ailleurs énormément influencer la suite du mercato de l’OM. Alors que Pablo Longoria pourrait devoir se mettre en quête d’un nouveau buteur, l’option Elye Wahi pourrait être à l’étude.

OM : Un transfert surprise est tenté, ça se gâte déjà https://t.co/tn1sfpCHRb pic.twitter.com/eyK5fQzcvp — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

« S'il doit partir, il partira, s'il doit rester, il restera »

Performant avec Montpellier, Elye Wahi aurait donc tapé dans l’oeil de l’OM, mais pas seulement. Alors qu’un transfert pourrait voir le jour cet été, Laurent Nicollin a mis les choses au point. En conférence de presse, il a expliqué concernant Wahi : « On est le 3 juillet, le mercato finit le 1er septembre. S'il doit partir, il partira, s'il doit rester, il restera. Il n'y a pas d'inquiétudes là-dessus ».

« Je n'ai pas eu d'offres pour Elye Wahi »